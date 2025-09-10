Concientización . El Cabildo se prepara para la jornada «Jujuy sin Bullying»

Este miércoles 10 de septiembre a las 17 horas, el Muro de las Batallas en El Cabildo será escenario de una propuesta artística y comunitaria en el marco de la campaña provincial “Jujuy sin Bullying: No seas parte del Daño”, lema oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La actividad incluye una acción simbólica de pintado de brazos, abierta a todas las personas que deseen sumarse como muestra de compromiso frente al acoso escolar. Además, habrá música en vivo y una intervención plástica a cargo de destacados artistas jujeños: Carolina Franco, Alejandro Condori, Facundo Cañazares, Juan Pablo Ramírez, Gisella Tolaba, Emanuel Cardozo, Ezequiel Torres, Nayla Ramírez, Cecilia Espinoza, Camilla Daniela Armella, Cindy del Rocío y Adriana Montoya.

También participarán ex representantes, embajadoras y candidatas de la última edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, junto a pajes y jóvenes, en una jornada que contará con el acompañamiento de funcionarios del Gobierno de Jujuy.

La propuesta es libre y gratuita, y busca generar un espacio de encuentro donde el arte y la participación juvenil se conviertan en herramientas para construir vínculos respetuosos y libres de violencia.