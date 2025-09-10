El ISJ rubricó convenio con la Universidad Siglo XXI

Con el objetivo de incentivar al recurso humano a capacitarse y adquirir nuevas herramientas de conocimiento, el Instituto de Seguros de Jujuy rubricó un convenio con la Universidad Siglo XXI, el cual permitirá que el personal de la obra social que cursa estudios en dicha institución pueda realizar sus prácticas profesionalizantes dentro del ISJ.

El acuerdo con la institución educacional rige a partir del día 10 de septiembre, a través de la Resolución N° 31073-2025, la cual estipula que el personal que se desempeña en la obra social podrá realizar sus prácticas académicas no remuneradas de las carreras que estén cursando en la Universidad Siglo XXI dentro de la institución.

Al respecto, la Jefe de Asesoría Letrada, Iris Rosales sostuvo que la intención del acuerdo alcanzado con la entidad educacional es proyectar el desarrollo de la actividad profesional que estén estudiando, y aplicarlo en la realidad de una organización gubernamental.

Indicó que el convenio se aplicará a todas las carreras que se encuentren cursando el personal del ISJ, y también permitirá firmar convenios individuales y acordar con cada empleado interesado en esa prácticas profesionalizantes, detallando que se busca incentivar al recurso humano a formarse, capacitarse y adquirir nuevas herramientas, concluyó.