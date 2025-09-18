Energía puso en funcionamiento el sistema de iluminación led en plaza y alrededores del Complejo Ministerial

La Secretaría de Energía, a cargo de Mario Pizarro, dotó de un sistema de alumbrado público eficiente al predio que rodea al Complejo Ministerial de Educación.

La Secretaría de Energía, a cargo de Mario Pizarro, ejecutó obras de instalación de un sistema de alumbrado en el sector circundante al edificio de la cartera educativa, mejorando de esta manera la seguridad y transitabilidad de las personas que viven en el Barrio Malvinas.

Pizarro detalló que “se colocaron torres de 13 metros en lugares estratégicos del predio, con cinco reflectores cada una de ellas”. “La tecnología de los reflectores que conforman el sistema inaugurado es led, y todas las conexiones son subterráneas, anti vandálicas, como también cada torre tiene iluminación de apoyo”.

“El predio del Complejo Ministerial es para los jujeños otro símbolo de un Estado presente y que quiere fortalecer tanto su educación como cada barrio: cuando fue construido e inaugurado, el predio superó años de irregularidades e inseguridad, y dotó al populoso barrio de un centro de actividades que, cada vez más, resulta en mejoras”, valoró el funcionario.

Por último, el titular de la Secretaría de Energía pidió a la comunidad “cuidar, entre todos, la obra desarrollada, porque es un pedido de los vecinos, un servicio que suma al bien comunitario”.