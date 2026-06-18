Encuentro interinstitucional para fortalecer la inclusión en establecimientos de gestión privada y social

El objetivo fue fortalecer las estrategias de acompañamiento a estudiantes y consolidar criterios de trabajo en las instituciones educativas de gestión privada y social.

Con el objetivo de fortalecer las estrategias de acompañamiento a estudiantes y consolidar criterios de trabajo en las instituciones educativas de gestión privada y social, el Ministerio de Educación llevó adelante este jueves el primer encuentro interinstitucional de equipos directivos.

La jornada se desarrolló en instalaciones del Complejo Ministerial y estuvo organizada por la Dirección de Educación Privada. Participaron la directora de Educación Especial, Fabiana Cisnero, equipos técnicos de ambas áreas y directivos de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Durante la apertura, Sara Salum, directora de Educación Privada, destacó la importancia de generar espacios de trabajo compartido que permitan fortalecer la gestión institucional y responder a los desafíos actuales de las comunidades educativas.

“Convocamos a referentes de instituciones de gestión privada y social para reconocer y trabajar sobre los principales ejes que organizan la administración escolar dentro del marco normativo establecido por el Ministerio de Educación”, señaló.

En este primer encuentro, uno de los temas centrales estuvo vinculado al abordaje de estudiantes con discapacidad que asisten a establecimientos de gestión privada, promoviendo estrategias de acompañamiento que contemplen la diversidad de trayectorias educativas.

Las mesas de trabajo permitieron el intercambio entre directivos y equipos técnicos, abordando consultas, situaciones institucionales y aspectos vinculados a la aplicación de normativas vigentes.

Cisnero remarcó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones educativas y los equipos interdisciplinarios que acompañan a los estudiantes y sus familias.

En ese marco, se analizaron procedimientos, responsabilidades institucionales y herramientas disponibles para garantizar una educación inclusiva en todos los ámbitos de gestión privada y social.

La secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme, acompañó el inicio de la jornada y valoró estas instancias de reflexión entre los referentes de escuelas junto a los equipos ministeriales.

Desde la organización destacaron que este encuentro constituye el primero de una serie de actividades que continuarán desarrollándose a lo largo del año con el propósito de ampliar las redes de acompañamiento y fortalecer el trabajo colaborativo entre escuela, familia y comunidad.