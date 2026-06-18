Unicef y el Gobierno de Jujuy avanzan en la consolidación de políticas locales para las infancias y adolescencias

Desarrollo Humano recibió a representantes de UNICEF en el marco de una jornada de trabajo destinada a promover la incorporación de nuevos municipios al programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recibió a representantes de UNICEF en el marco de una jornada de trabajo destinada a promover la incorporación de nuevos municipios al programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) y fortalecer esta iniciativa en la provincia.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, junto a funcionarios de la cartera; las consultoras del programa MUNA de UNICEF, Lucía Ragone y Paola Llinás; referentes de áreas sociales de los municipios de Abra Pampa, Tilcara, Monterrico, Santa Clara y Puesto Viejo; y representantes de distintos organismos provinciales, entre ellos el Ministerio de Salud, el Observatorio del Ministerio de Desarrollo Humano, la DIPPEC, el y el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades.

Al respecto, Marta Iriarte señaló: “Hoy recibimos a UNICEF junto a organismos provinciales, ministerios y municipios para conocer en detalle la iniciativa MUNA, una estrategia que nos permite trabajar de manera articulada poniendo en el centro a niños, niñas y adolescentes. Esta propuesta fortalece las acciones que llevamos adelante desde la corresponsabilidad institucional para la promoción, protección y restitución de derechos en la provincia, entendiendo que cada situación debe abordarse de manera integral”.

MUNA tiene como objetivo situar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el centro de las agendas locales mediante el fortalecimiento de las capacidades de los equipos municipales en áreas como primera infancia, inclusión educativa, salud adolescente, participación juvenil, discapacidad y promoción de entornos libres de violencia.

El programa se desarrolla en Jujuy desde 2021 junto a siete municipios y que, a nivel nacional, ya se implementa en diez provincias alcanzando a más de 210 municipios.

En relación con la jornada, la oficial de Política Social de UNICEF, Fernanda Potenza, quien coordina MUNA a nivel nacional, remarcó la importancia de acercar la iniciativa a nuevas localidades y valoró la participación de organismos provinciales, cuya colaboración resulta fundamental para generar información y evidencias que permitan a los municipios elaborar diagnósticos precisos sobre la situación de las infancias y adolescencias en cada territorio.

En ese sentido, destacó que para UNICEF la disponibilidad de datos locales constituye una herramienta clave para diseñar políticas públicas eficaces y adaptadas a las necesidades de cada comunidad, por lo que resulta indispensable el acompañamiento de los distintos organismos provinciales.

Finalmente, se informó que próximamente se realizará el reconocimiento a los municipios que culminaron el proceso de implementación del programa y que, durante el segundo semestre del año, se avanzará en la evaluación de nuevas incorporaciones para conformar un segundo grupo de municipios que puedan sumarse a la iniciativa en la provincia.