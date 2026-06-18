Rueda solidaria. INPROJUY y Telekino entregaron una tonelada de alimentos para APPACE

La donación de una tonelada de alimentos de INPROJUY y Telekino beneficiará a APPACE, que asiste a más de 500 niños y adolescentes.

En las instalaciones del barrio Bajo La Viña de la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) se concretó la entrega de una tonelada de alimentos por parte de autoridades de INPROJUY y del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, organismo que organiza el juego familiar Telekino.

La donación de los insumos se realizó en el marco del premio que otorga Telekino a sus ganadores, quienes reciben los productos para destinarlos a una institución de su elección.

Durante el acto se llevó a cabo la firma del acta de donación entre la presidenta de APPACE, María Silvia Royo Del Val de Weibel; el gerente comercial de Telekino, Diego Ariola; y el presidente del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy, Walter Morales.

En la oportunidad, Morales expresó que la entrega responde al deseo de la ganadora del Telekino, ya que se trata de uno de los beneficios que ofrece la lotería de la provincia de Buenos Aires.

«Agradecer primero a la ganadora por pensar en este tipo de instituciones que hacen tanto bien a la sociedad y otro agradecimiento a la Lotería de Buenos Aires. No hay nada más lindo que hacer este tipo de entregas; son mil kilos de mercadería, lo que representa una gran donación», señaló.

Por su parte, la presidenta de APPACE agradeció a las autoridades presentes por acompañar la labor que lleva adelante la institución. «Creemos que la solidaridad y el apoyo entre instituciones permiten visibilizar a los más vulnerables y eso nos hace una sociedad mejor», valoró.

Asimismo, detalló que la donación estuvo compuesta por 200 kilos de leche, 200 kilos de azúcar, 100 kilos de harina, 150 kilos de fideos y 50 kilos de arroz.

Por último, indicó que en la actualidad la institución atiende a un promedio de más de 500 pacientes que concurren diariamente. «Si bien no todos reciben almuerzo sólido porque algunos se alimentan por sonda nasogástrica, este donativo permite ayudar a nuestra población y a sus familias», destacó.

Cabe indicar que APPACE lleva 43 años de servicio dedicados a la atención de personas con parálisis cerebral o patologías similares en la provincia. Se trata de una institución referente en la promoción de la calidad de vida y el acompañamiento a las familias durante el crecimiento de niñas, niños y jóvenes.