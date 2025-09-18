FNE 2025. El desfile «Bienvenida Primavera» dio inicio a la FNE 2025

Bajo el lema “Jujuy sin Bullying: No seas parte del Daño”, y con el desfile de instituciones educativas y sociales llenas de color, coreografía y alegría arrancó oficialmente la 74º Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En ese marco, la referente de la campaña provincial, Sonia Godoy Aldorino, remarcó la importancia de trabajar articuladamente junto a todas las instituciones y las familias para “prevenir y erradicar situaciones que vulneren los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes” y que “puedan vivir felizmente una fiesta que es tan importante para ellos”.

Enfatizó el valor del diálogo y compartir toda la información necesaria para “crear entornos seguros y de contención”, remarcando en este sentido que “desde la provincia se trabaja intensamente y se realizan seguimientos para detener estas situaciones”.

Finalmente, invitó a toda la comunidad a “no ser parte del daño e intervenir ante cualquier situación que genere dolor o angustia a los menores y sus familias”.