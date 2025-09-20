La Asociación Todos Juntos participó en la siembra de semillas primavera-verano en el Parque Gral. Belgrano

Jóvenes de la Asociación Todos Juntos visitaron el Parque General Belgrano de Alto Comedero, donde compartieron una enriquecedora jornada junto al equipo de la Dirección de Inclusión y Asistencia del municipio. En el marco de la actividad, los chicos participaron activamente en la siembra de semillas correspondientes a la temporada primavera-verano, en el espacio de huerta a cielo abierto emplazada en el parque.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batisttela, destacó la importancia de las diversas acciones que impulsa la dirección mencionada en el fortalecimiento de las huertas en el Parque Belgrano. “En esta oportunidad, acompañe a los niños de la Asociación Todos Juntos, quienes visitaron el espacio verde para participar de una jornada de siembra de semillas correspondientes a la temporada primavera-verano”.

Luego Batisttela subrayó “este tipo de actividades contribuyen al bienestar integral de las personas, son acciones que ayudan a mejorar la salud mental, levantar el ánimo y generar vínculos positivos con la naturaleza. Estoy muy agradecida por poder acompañarlos en este hermoso momento donde comienzan a sembrar para la nueva estación”, expresó.

Al respecto, Marisa García, directora de Inclusión y Asistencia, expresó, “se inició la segunda etapa del año con una nueva siembra correspondiente a la temporada primavera-verano, llevando adelante un trabajo articulado con distintas áreas de la Municipalidad, como Medicina Preventiva, que nos acompaña en la iniciativa”.Además, resaltó la importancia de generar conciencia sobre los beneficios de cultivar una huerta, puesto que aspiramos a que comprendan el impacto positivo que tiene esta actividad en nuestra salud física, mental y emocional. Hacer una huerta no solo promueve la alimentación saludable, sino también el bienestar integral de cada persona que se involucra”.

Resaltó el acompañamiento del personal de Medicina Preventiva del municipio, quienes se sumaron a la jornada de siembra en los piletones de huerta a cielo abierto con la participación activa de los niños y niñas de la Asociación Todos Juntos, quienes disfrutaron de la experiencia de sembrar y aprender en contacto directo con la tierra.

En esta etapa del proceso de siembra, se están llevando adelante prácticas formativas impulsadas por la Municipalidad, en el marco de un convenio firmado con la Asociación Todos Juntos, que permite a los jóvenes de la Asociación realizar su práctica formativa en la huerta del Parque Belgrano, experiencia que finalizará en el mes de septiembre”.

En este contexto, expresó “para nosotros es un placer la visita de instituciones además de jóvenes que están realizando el taller Sembrando Conciencia, y de la subsecretaria municipal y todas las áreas para seguir trabajando coordinadamente y promover la concientización de qué son los hábitos y alimentación saludables”.

Al consultarle a Ismael Joel Pablo Sánchez de la Asociación Todos Juntos, exaltó “la alegría de estar contento en el Parque General Belgrano trabajando en la huerta y utilizando todos los canteros, donde se planta y se cosecha, muy contento por la experiencia, me sirve mucho, ya que compartimos este proceso con todos mis compañeros, gracias por aprender y la responsabilidad en realizar este trabajo, es muy positiva”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/OZMJteVE_XE