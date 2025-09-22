Noticias de Jujuy

Desarrollo Integral. Desarrollo Humano celebró la primavera junto a instituciones de Personas con Discapacidad

Desarrollo Humano celebró la primavera junto a instituciones de Personas con Discapacidad

En la jornada de amistad, creatividad y diversión las instituciones fueron protagonistas y cada participante se llevó premios y momentos compartidos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral y la Coordinación de Calidad de Vida, llevó adelante la jornada “Bienvenida Primavera”, junto a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, promoviendo el disfrute, la amistad y la participación comunitaria.

La actividad se realizó en el Polideportivo de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; el secretario de Energía, Mario Pizarro, y la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena; quienes acompañaron a los participantes durante la jornada.

Participaron las siguientes instituciones: CANACADI (Monterrico); Nuevo Horizonte; Centro Deportivo, Social y Cultural del Ministerio de Desarrollo Humano; Todos Juntos; APADDET (El Talar); Hellen Keller; Juventud Moreno Inclusivo; Escuela Municipal Inclusiva de El Carmen, entre otras.

El encuentro ofreció espacios recreativos con música, juegos y actividades, haciendo hincapié en el cuidado del ambiente y la reutilización de materiales. Todas las instituciones participantes recibieron premios, y además se entregó un reconocimiento a la mesa más creativa, que distinguió la originalidad en la presentación utilizando materiales reciclados.

Con esta propuesta, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirmó su compromiso de generar espacios inclusivos, festivos y sustentables, que fortalezcan la participación, la creatividad y la alegría de las personas con discapacidad en una jornada de celebración compartida.

