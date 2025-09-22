Gestión. El ISJ conmemoró sus 60 años de creación

La obra social de todos los jujeños sigue innovando en los procesos de digitalización para eficientizar la atención.

Con renovado crecimiento en la calidad del servicio prestacional, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) conmemoró este lunes sus 60 años de creación al servicio de los afilados de toda la provincia.

El acto aniversario se llevó a cabo en el ingreso a casa central del ISJ, con la participación de los ministros de Hacienda, Federico Cardozo; de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; el Presidente del Instituto de Seguros de Jujuy, José Manzur; los Vocales I y II, Diego Chacón y Ezequiel Vega; de los sectores Activo y Pasivo, María Reynaga y Alberto Quiroga, respectivamente.

También asistieron el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, los concejales capitalinos, Blanca Ontiveros; Néstor Barrios y Leandro Giuberguia, representantes de carteras ministeriales, invitados especiales y personal de la obra social provincial.

En la oportunidad, se realizó el descubrimiento de placas alusivas a la fecha y se entregó una minuta de declaración de interés por parte del Concejo Deliberante de la Capital, como así también se puso de relieve la labor del recurso humano del ISJ.

Al respecto, Cardozo valoró el trabajo del personal de la obra social como actores del sector salud, pero sobre todo realzó el compromiso de todos y cada uno de quienes conforman el ISJ. Dirigiéndose a los presentes resaltó el trabajo que se viene llevando y bregó para que la obra social de todos los jujeños siga afianzando ese crecimiento de los últimos años.

Por su parte, Manzur puso de relieve la labor en beneficio de los afiliados de toda la provincia, que se traduce en una mejora de la calidad del servicio prestacional.

En tanto, recordó el trabajo del personal en época de la pandemia, donde se redoblaron los esfuerzos y estuvieron en diferentes sectores como SAME con la atención telefónica, en la cartera sanitaria y auguró que dicho crecimiento proseguirá con los procesos de digitalización, tal cual se viene realizando desde el Gobierno de la Provincia.

Cabe mencionar que en la ocasión se entregaron menciones especiales al personal de la obra social provincial.