Niñez y Adolescencia . Invitan a Seminario de Actualización en el Campo Suicidológico

La jornada es gratuita y se realizará el 29 de septiembre a partir de las 17 horas en el Colegio de Abogados de la capital jujeña.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, realizará el 29 de septiembre el Seminario de Actualización en el Campo Suicidológico Ley Nacional Nº 27.130 y Ley Provincial Nº 5938, actividad gratuita destinada a profesionales, equipos técnicos y comunidad en general.

El encuentro se concretará en Colegio de Abogados de calle Sarmiento Nº 340, San Salvador de Jujuy a partir de las 17 horas.

La disertación estará a cargo del Lic. Martín Álvarez, referente de la Fundación Manos Unidas por la Paz, quien abordará la importancia de la sensibilización y el trabajo interdisciplinario frente a esta problemática social y de salud pública.

La iniciativa busca brindar herramientas conceptuales y prácticas que fortalezcan la intervención en contextos de vulnerabilidad, promoviendo una mirada integral y comunitaria en torno a la prevención.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Y1BEM9o688yNSXXt5

Se entregan certificados.