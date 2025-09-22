Noticias de Jujuy

Niñez y Adolescencia . Invitan a Seminario de Actualización en el Campo Suicidológico

Jujuy
Invitan a Seminario de Actualización en el Campo Suicidológico

La jornada es gratuita y se realizará el 29 de septiembre a partir de las 17 horas en el Colegio de Abogados de la capital jujeña.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, realizará el 29 de septiembre el Seminario de Actualización en el Campo Suicidológico Ley Nacional Nº 27.130 y Ley Provincial Nº 5938, actividad gratuita destinada a profesionales, equipos técnicos y comunidad en general.

El encuentro se concretará en Colegio de Abogados de calle Sarmiento Nº 340, San Salvador de Jujuy a partir de las 17 horas.

La disertación estará a cargo del Lic. Martín Álvarez, referente de la Fundación Manos Unidas por la Paz, quien abordará la importancia de la sensibilización y el trabajo interdisciplinario frente a esta problemática social y de salud pública.

La iniciativa busca brindar herramientas conceptuales y prácticas que fortalezcan la intervención en contextos de vulnerabilidad, promoviendo una mirada integral y comunitaria en torno a la prevención.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del siguiente enlace: https://forms.gle/Y1BEM9o688yNSXXt5

Se entregan certificados.

También podría interesarte
Jujuy

Gestión. El ISJ conmemoró sus 60 años de creación

Jujuy

El COPROCUL se reunió en Tilcara

Jujuy

Desarrollo Integral. Desarrollo Humano celebró la primavera junto a instituciones de…

Jujuy

Fe y Tradición. Liviara, honró a sus santos patronos y festejó su aniversario

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.