Noticias de Jujuy

Nueva tarifa del boleto del transporte público de pasajeros

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población que a partir del martes 23 de septiembre desde las 8:30 hs. comienza a regir la nueva tarifa del transporte urbano según el siguiente detalle:

  • San Salvador de Jujuy: $1132.17
  • San Salvador de Jujuy a Reyes: $1132.17
  • San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1302.32
  • San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes : $1471.71
  • San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1302.32
  • San Salvador de Jujuy a Yala: $1471.71
  • San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1641.86
  • San Salvador de Jujuy a Lozano: $1641.86
  • San Salvador de Jujuy a León: $ 1811.25
También podría interesarte
Jujuy

La Legislatura declaró de Interés Legislativo el Programa Solidario de Salud…

Jujuy

Convenio de cooperación entre la Municipalidad y AutoJujuy en apoyo al ecosistema…

Jujuy

Más de 160 niños y niñas participaron del cuarto encuentro de Mini Vóley

Jujuy

Taller “Mirando Nuestros Vínculos” en el Colegio de Ingenieros: un espacio de…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.