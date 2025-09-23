FNE25. Estudiantes de Cusi Cusi y Abra Pampa disfrutan de la FNE y conocen Capital

Una comitiva de estudiantes del Colegio Polimodal N° 1 de Cusi Cusi y del Secundario Polimodal N° 2 de Abra Pampa disfrutan su merecida semana del estudiante.

La visita es impulsada por el Gobierno de la Provincia y posibilita que chicos del nivel secundario del interior participen de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. A su vez la experiencia busca que conozcan sitios culturales, históricos y deportivos.

La profesora María Cristina Gutiérrez, del Colegio Secundario Polimodal N° 2 de Abra Pampa mencionó que son 60 chicos de cuarto y quinto año que vinieron a conocer lugares históricos de San Salvador.

“Este viaje también es un proyecto que se hizo desde la Asociación Civil Joven Aborigen de la Puna y estamos contentos porque es la primera vez que los chicos participan del desfile con su carroza, así que infinitamente gracias al gobernador por brindarles el transporte”.

El Profesor Dante Patagua del Colegio Polimodal N° 1 expresó que “somos 30 personas que venimos desde 340 kilómetros y conocimos el monumento a la Independencia en Humahuaca primero”.

El docente comentó que el viaje es un proyecto formativo educativo, cultural en el marco de la fiesta nacional de los estudiantes.

“Agradecer al gobernador Sadir, a la diputada Alejandra Elías por permitir este viaje y al Director de Gestión, Gustavo Carrasco por ser nexo para que los chicos conozcan varios lugares en San Salvador”, afirmó.

Por otro lado, el estudiante Elián Llampa comento que “conocimos el Salón de la Bandera, el Cabildo, la legislatura, todo muy lindo”.

Andrea Quispe, otra estudiante, señalo que fue una linda experiencia. “Estamos emocionados por ver las carrozas y luego de pasear por el dique La Ciénaga”.