La Muni junto a vos llega al Centro Cultural Tupac Amaru en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa acercando sus servicios a los distintos barrios de la ciudad a través del programa “La Muni junto a vos”, que el próximo miércoles 24 de septiembre, de 9 a 12 horas, se instalará en el Centro Cultural Tupac Amaru, ubicado en avenida La Intermedia s/n°, del barrio Alto Comedero.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a trámites, consultas, servicios de salud y asesoramiento legal y judicial. Entre las gestiones disponibles se encuentran: Registro Civil, Defensoría del Pueblo, Unidad Digital del Ministerio de Seguridad, enlace comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad y SUSEPU.

En materia de atención para la comunidad, se brindará orientación a adultos mayores, COPRETI y gestión administrativa. Además, habrá espacio para el abordaje comunitario y servicios de Zoonosis.

El área de salud ofrecerá controles de nutrición, electrocardiogramas para mayores de 10 años, consultas de odontología y fonoaudiología.

Por su parte, en asesoramiento legal y judicial, los vecinos podrán informarse sobre educación en seguridad vial policial y defensa del consumidor.