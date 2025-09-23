La Municipalidad y la UNJu se unen por la conservación ambiental y la formación profesional

La Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy firmó un Acuerdo de Cooperación Académica con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (FCA-UNJu), con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en investigación, prácticas profesionalizantes y proyectos orientados al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible.

El acuerdo fue firmado por la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, y la decana de la FCA-UNJu, Noemí Bejarano, y contó con la participación de la directora del Parque Botánico Municipal, Marcela Gaspar, así como de la secretaria de Extensión de la FCA, Graciela Simón, y otros representantes académicos de la universidad.

El primer proyecto derivado de este convenio se enfocará en el estudio de Ligustrum lucidum, una especie arbórea exótica invasora que afecta la Selva Montana de Yungas en los alrededores de San Salvador de Jujuy. Los estudiantes de la FCA-UNJu realizarán sus prácticas profesionalizantes en el Parque Botánico Municipal, supervisados por el equipo del área protegida, aplicando sus conocimientos en proyectos de conservación real y participando activamente en el monitoreo del impacto ecológico de esta especie sobre la flora nativa, así como en la planificación de estrategias para controlar su expansión y regeneración.

Entre las actividades previstas se encuentran la caracterización ecológica y reproductiva del Ligustrum lucidum, el análisis de su dominancia y regeneración, y la georreferenciación de ejemplares para su seguimiento a largo plazo.

Con este acuerdo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso con la preservación ambiental, la cooperación interinstitucional y la formación de profesionales capacitados en la gestión de los recursos naturales, promoviendo un desarrollo más sostenible para la región.