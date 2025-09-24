Ambiente y Cultura. La Biblioteca de San Antonio como espacio de encuentro y educación ambiental

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, visitó la Biblioteca Popular «Coronel Hilario de la Quintana», de San Antonio, que reabrió sus puertas recientemente, y reconoció que se trata de un patrimonio cultural destinado a la conservación del conocimiento histórico y la memoria, pero también de actualización de los saberes vinculados con la educación ambiental.

La Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, mantuvo una reunión con autoridades, gestores y referentes de San Antonio, tanto del Municipio como de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) que se desempeñan allí, con quienes conversó sobre la reapertura de la Biblioteca Popular «Coronel Hilario de la Quintana». Dijo al respecto que se trata de un espacio de conservación de la memoria histórica, la cultura, la identidad, y de actualización de conocimientos, entre otros los vinculados con la agenda ambiental y climática actual.

En la oportunidad, los presentes acordaron desarrollar algunas prácticas y talleres de educación ambiental, de gestion de residuos sólidos urbanos y residuos especiales, y también sobre la posibilidad de avanzar en algunas acciones que involucren a la propia Biblioteca, al Municipio de San Antonio, y a diversas áreas del gobierno de la provincia. Como por ejemplo el ordenamiento ambiental del territorio, el abordaje olores que provocan algunas actividades en la localidad, y la gestión del agua que es un tema de interés global.

«Las bibliotecas públicas y populares atesoran la memoria y la historia de cada una de las ciudades, por eso nos parecen un lugar importante que debe volver a ser punto de encuentro para apropiarse también de los nuevos conocimientos, como el ambiental», reflexionó la ministra Zigarán.

Dijo también que «los temas culturales hacen a la identidad y al patrimonio de los pueblos, por eso destacamos la recuperación de esta Biblioteca en San Antonio, que el año que viene va a cumplir cien años, con lo cual es una oportunidad de recuperar y valorar el patrimonio histórico no solo edilicio, sino por los libros y publicaciones que conserva».

La titular de la cartera ambiental estuvo acompañada de la Secretaria de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Susana Amador; el Secretario de Calidad Ambiental, Gastón Chingolani; la Directora de Residuos Especiales y Pasivos Ambientales, Marina Giordana; y el Director de Educación y Comunicación Ambiental, Nicolás Herrera.

Por parte de la Municipalidad y el Concejo Deliberante de San Antonio, estuvieron: Favio Díaz, Matías Díaz, Juliana Alarcón, Gisela Cortéz, Andrea Gómez y María Sajama; del equipo de la Biblioteca, Iris Ferreyra y Vanesa Juárez; del Ministerio de Educación, Blanca Salvatierra; y de la Universidad Nacional de Jujuy, Silvia Vitancor, y Juliana Villagra.

Al finalizar el encuentro, la Ministra hizo entrega de un kit de educación ambiental y de gestión de residuos: libros sobre biodiversidad y fauna nativa, un calendario ambiental, y una guía de edificios públicos más sostenibles, además de contenedores para promover la separación binaria de residuos en origen, y unas composteras para el aprovechamiento de residuo orgánico y la generación de abono natural.