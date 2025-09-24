Cuidado del Agua. Agua Potable de Jujuy S.E se une a iniciativa de educación para la salud en Ciudad Cultural

Promoción del autocuidado y bienestar en la Fiesta Nacional del Estudiante con Agua Potable de Jujuy y el Ministerio de Educación

En colaboración con la Coordinación de Entornos Escolares Saludables de la Dirección de Acompañamiento Educativo Integral del Ministerio de Educación, Agua Potable de Jujuy S.E participó en el proyecto «Punto de Promoción y Contribución al Autocuidado y el Bienestar Integral». El evento tuvo lugar el domingo 21 de septiembre en la Ciudad Cultural, en el marco del Festival Nacional del Estudiante 2025.

La empresa estuvo representada por sus trabajadores, la Ing. química Luciana Pizarro y la docente Prof. Karen Ale. Durante el evento, representantes de Agua Potable destacaron la importancia y el valor del uso racional y eficiente del agua. El objetivo fue ayudar a los estudiantes y a la comunidad en general a interiorizar hábitos que reduzcan el consumo de agua.

Esta iniciativa tuvo como objetivo crear un espacio institucional en colaboración con diversas organizaciones públicas y privadas para fortalecer vínculos y promover el bienestar. Mediante actividades participativas y de sensibilización, el proyecto buscó promover hábitos de vida saludables y el autocuidado, contribuyendo así a la creación