Cultura. Eloy Lamas encabeza charla sobre el poder transformador del arte en Casa Macedonio Graz

Hoy miércoles 24 de septiembre a las 18:30, la Casa Macedonio Graz será escenario de «Alma Cultural», una charla que reflexionará sobre la capacidad transformadora del arte en la sociedad contemporánea.

El artista Eloy Lamas liderará este encuentro que se desarrolla en el marco de la muestra «Trazos culturales». La actividad contará con la participación de destacados artistas invitados: Ivana Ortega, Marcelo Coca, Ariel Altamirano, Abel Mamani, Ezequiel Ramírez, Froilán Colque, Hugo Lamas y Maia Mamani.

El evento, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en Lamadrid esquina Güemes y representa una oportunidad única para escuchar las perspectivas de diversos creadores sobre el arte actual. La Casa Macedonio Graz reafirma así su compromiso como espacio de diálogo entre artistas y comunidad.