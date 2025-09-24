Noticias de Jujuy

Cultura. Eloy Lamas encabeza charla sobre el poder transformador del arte en Casa Macedonio Graz

Jujuy
Eloy Lamas encabeza charla sobre el poder transformador del arte en Casa Macedonio Graz

Hoy miércoles 24 de septiembre a las 18:30, la Casa Macedonio Graz será escenario de «Alma Cultural», una charla que reflexionará sobre la capacidad transformadora del arte en la sociedad contemporánea.

El artista Eloy Lamas liderará este encuentro que se desarrolla en el marco de la muestra «Trazos culturales». La actividad contará con la participación de destacados artistas invitados: Ivana Ortega, Marcelo Coca, Ariel Altamirano, Abel Mamani, Ezequiel Ramírez, Froilán Colque, Hugo Lamas y Maia Mamani.

El evento, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar en Lamadrid esquina Güemes y representa una oportunidad única para escuchar las perspectivas de diversos creadores sobre el arte actual. La Casa Macedonio Graz reafirma así su compromiso como espacio de diálogo entre artistas y comunidad.

También podría interesarte
Jujuy

El intendente de Yuto destacó el acompañamiento del Estado provincial en obras de…

Jujuy

Cuidado del Agua. Agua Potable de Jujuy S.E se une a iniciativa de educación para la…

Jujuy

Red de Promotores. Ree Si! fortalece espacios de encuentro en la Fiesta Nacional de…

Jujuy

Articulación. Prevención de la violencia en el noviazgo para estudiantes en Las…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.