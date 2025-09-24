El intendente de Yuto destacó el acompañamiento del Estado provincial en obras de infraestructura y educación

El intendente de Yuto, David Abraham Paoli, expresó su agradecimiento al gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, por las obras que se vienen ejecutando en la localidad, resaltando especialmente la inauguración del nuevo edificio escolar en El Bananal.

“La concreción de esta obra educativa es un acontecimiento inolvidable, que coincide además con la semana de nuestro Santo Patrono, San Miguel Arcángel, lo que le otorga un valor aún más especial para todos los yuteños”, señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de la visita del gobernador y de la ministra de Educación, Miriam Serrano, subrayando que la nueva infraestructura “será fundamental no solo para los niños y jóvenes de Yuto, sino también para estudiantes de las zonas aledañas que podrán acceder a mejores condiciones para asistir a clases”.

Asimismo, remarcó el compromiso del Gobierno de la Provincia con la comunidad, aún en un contexto nacional complejo. “En tiempos de grandes dificultades para el Estado provincial y los municipios, valoramos profundamente que se mantenga la decisión política de avanzar con obras públicas que garantizan derechos esenciales como la educación, la salud y el acompañamiento a los sectores más vulnerables”, expresó.

Finalmente, Paoli afirmó que la educación “es uno de los principales caminos de progreso social” y sostuvo que con más profesionales y estudiantes formados “crece Yuto, crece Jujuy y crece la Argentina”.