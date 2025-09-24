Energía, Educación y Seguridad. ‘Renovando Energía’, para la eficiencia energética en la educación en contexto de encierro

El programa suma a la política provincial “Energía, yo te cuido”, por el cuidado de la energía y el ambiente, ahora, en establecimientos penitenciarios.

En el marco del programa provincial “Energía, yo te cuido”, la Secretaría de Energía, a cargo de Mario Pizarro, firmó, desde el Ministerio de Infraestructura, un convenio de colaboración con los Ministerios de Educación y de Seguridad para implementar el programa ‘Renovando Energía’ en establecimientos penitenciarios de la provincia.

Pizarro, quien visitó en Complejo Penitenciario Chalicán y compartió con autoridades, agentes del Servicio Penitenciario y la población del Complejo, recordó que el programa marco “Energía, yo te cuido”, está “activo desde 2016 e impulsado por Energía, y se constituyó en el marco de la política Jujuy Verde”. “Su objetivo es educar, concientizar y promover el consumo racional y responsable de la energía, al tiempo que difunde el uso y la producción de energías renovables como parte de la estrategia provincial de mitigación y adaptación al cambio climático”, sumó.

«Ahora, sumará a la educación en contexto de encierro: fomentará la innovación y la creatividad en los espacios áulicos para la eficiencia y cuidado de la energía en instituciones de régimen cerrado, para lograr reducir el uso de electricidad y combustible, y producir el mismo o mayores productos o servicios», detalló el titular de la Secretaría de Energía, y amplió que, también, promoverá el desarrollo de proyectos interdisciplinarios que conecten los aprendizajes con la práctica profesional.

“La educación, sabemos, es una plataforma de igualdad para el crecimiento, de dignidad; y, en contextos de encierro, multiplica su valor ya que renueva los conocimientos, moviliza el espíritu e implica compartir, por lo que nos da mucho orgullo y entusiasmo decir presente aquí también con la política pública de eficiencia energética, de un Estado que dice presente en todas partes con educación y con valores por el bien común ”, valoró Pizarro.

‘Renovando Energía’ contempla la elaboración, por parte de las personas en contexto de encierro que se encuentran cursando trayectos de educación, de un Plan de Acción, que podrá incluir la producción de materiales informativos, la construcción de herramientas o artefactos de eficiencia energética, acciones para el cuidado del ambiente en general y de la energía eléctrica en particular; material fílmico, musical, audiovisual, entre otros; y todo tipo de iniciativas que impliquen concientización y cambio de hábitos en pos de un ambiente más saludable.

Es de destacar que este nuevo programa fortalece la política provincial en materia de sostenibilidad, sumando espacios de reflexión y acción que forman parte de ‘Jujuy Verde’. En ese sentido, la iniciativa está orientada a un mejor uso como así también la reducción del consumo energético y a la promoción de energías renovables.

El convenio establece que los tres Ministerios serán autoridades de aplicación y unidades ejecutoras, garantizando la coordinación y seguimiento de los proyectos. Además, cada plan presentado será evaluado y aprobado para asegurar su implementación efectiva.