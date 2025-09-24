Noticias de Jujuy

Infraestructura Educativa. Se realizan mejoras en la Escuela Nº 298 de Finca El Pongo

Jujuy
Se realizan mejoras en la Escuela Nº 298 de Finca El Pongo

Se instalaron nuevos equipos mientras avanzan trabajos de refacción así como mantenimiento general y capacitaciones.

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Infraestructura Educativa, el área de Logística y la Coordinación de Entornos Escolares Saludables, lleva adelante acciones de acompañamiento en la Escuela Nº 298 de Finca El Pongo.

En la institución se instalaron y pusieron en funcionamiento dos anafes industriales, al tiempo que se realizan tareas de colocación de revestimiento cerámico en la cocina y la construcción de banquinas.

Asimismo, se encuentran programadas acciones de desratización y desinfección general del establecimiento y de sus áreas circundantes.

El personal de la escuela participa en instancias de capacitación vinculadas a la higiene, la manipulación de alimentos y la promoción de una alimentación saludable.

Finalmente, se ejecutan tareas de limpieza en los sectores de depósito y en espacios de uso no frecuente.

Estas acciones integrales garantizan condiciones seguras, saludables y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares, reafirmando el compromiso del Ministerio de Educación con la calidad educativa.

