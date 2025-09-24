Infraestructura Educativa. Se realizan mejoras en la Escuela Nº 298 de Finca El Pongo

Se instalaron nuevos equipos mientras avanzan trabajos de refacción así como mantenimiento general y capacitaciones.

El Ministerio de Educación de Jujuy, a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Infraestructura Educativa, el área de Logística y la Coordinación de Entornos Escolares Saludables, lleva adelante acciones de acompañamiento en la Escuela Nº 298 de Finca El Pongo.

En la institución se instalaron y pusieron en funcionamiento dos anafes industriales, al tiempo que se realizan tareas de colocación de revestimiento cerámico en la cocina y la construcción de banquinas.

Asimismo, se encuentran programadas acciones de desratización y desinfección general del establecimiento y de sus áreas circundantes.

El personal de la escuela participa en instancias de capacitación vinculadas a la higiene, la manipulación de alimentos y la promoción de una alimentación saludable.

Finalmente, se ejecutan tareas de limpieza en los sectores de depósito y en espacios de uso no frecuente.

Estas acciones integrales garantizan condiciones seguras, saludables y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares, reafirmando el compromiso del Ministerio de Educación con la calidad educativa.