Red de Promotores. Ree Si! fortalece espacios de encuentro en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Las actividades se realizan junto a carroceros y carroceras de toda la provincia para acercar información sobre Educación Sexual Integral.

La Red de Empoderamiento en Educación Sexual Integral (REE SI!) realiza acciones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, con propuestas dinámicas y participativas destinadas a las juventudes, principales actores de la convocante fiesta en Jujuy, promoviendo el ejercicio de derechos y el acceso a información.

En la Ciudad Cultural, jóvenes promotores y promotoras de San Salvador y San Pedro desarrollaron juegos y actividades interactivas, generando espacios de diálogo y reflexión con carroceros y carroceras con el objetivo de acercar información sobre Educación Sexual Integral (ESI).

“REE SI!” es un proyecto que responde a la necesidad de fortalecer la Educación Sexual Integral y la prevención combinada del VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS) en Jujuy. A su vez, contribuye a mejorar la salud sexual y reproductiva, potenciar la participación activa de jóvenes y adolescentes de la provincia, y crear una sociedad más justa e igualitaria.

Es importante destacar que este es un proyecto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina junto al Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades con el apoyo de la Fundación Huésped.

De la actividad participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa y la Directora de la Mujer y Equidad de Género de la Municipalidad de San Pedro, Carolina Ubeid.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se reafirma el compromiso de seguir impulsando la Educación Sexual Integral en distintos ámbitos de la provincia, como herramienta para garantizar derechos, prevenir violencias y construir juventudes más libres e informadas.