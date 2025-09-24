Noticias de Jujuy

Jujuy
Sonia Núñez dictará taller de arte decorativo

El viernes 26 de septiembre, de 16:00 a 18:30, la Casa Macedonio Graz acogerá una nueva propuesta de arte decorativo. La artista Sonia Núñez dirigirá el taller «Set de baño para Mamá», una actividad que combina creatividad y funcionalidad en un ambiente de aprendizaje colectivo.

Esta propuesta arancelada incluye todos los materiales necesarios y está destinada al público en general. Los participantes tendrán la oportunidad de diseñar y elaborar piezas artesanales únicas que transforman objetos cotidianos en elementos decorativos especiales.

El taller se realizará en el Centro Cultural Macedonio Graz, ubicado en Lamadrid esquina Güemes.

Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3885073000.

