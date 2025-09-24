«Tertulia griega» este viernes en Casa de las Letras

La Casa de las Letras recibirá este viernes 26 de septiembre a las 19:30 una propuesta que revive el espíritu de las antiguas reuniones literarias.

«Tertulia griega» promete ser una experiencia única donde la poesía y la danza dialogan en un mismo lenguaje artístico.

Las escritoras María Isabel Gálvez y Beatriz Lizárraga serán las protagonistas de esta velada especial, coordinada por el grupo Jujeños Autores. La iniciativa busca acercar la literatura al público a través de un formato dinámico y participativo que rompe con las estructuras tradicionales de los eventos literarios.

Con entrada libre y gratuita, la cita es en Belgrano 1327. Los organizadores invitan a toda la comunidad a ser parte de esta experiencia que rescata la tradición de las tertulias como espacios de encuentro cultural y expresión artística.