Acciones con vecinas . Encuentro con las Cantoras del Alto: arte, cultura e igualdad en red

Se realizó una reunión con las Cantoras del Alto con la finalidad de desarrollar proyectos que promuevan cultura, igualdad y respeto a mujeres y diversidades

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro recibió a las Cantoras del Alto, un colectivo de artistas de Alto Comedero que promueve la cultura popular y la organización comunitaria a través de distintos lenguajes artísticos.

Durante el encuentro, las integrantes compartieron la historia y los inicios de este espacio colectivo, que surgió como una iniciativa para visibilizar la voz de las mujeres a través de la copla, reafirmando la importancia del arte como herramienta de identidad, expresión y transformación social.

Se dialogó además sobre los proyectos que se desarrollarán en forma conjunta, orientados a fortalecer la participación de las mujeres en el ámbito cultural, generar espacios de encuentro y trabajo en red, y seguir difundiendo propuestas que promuevan la igualdad y el respeto a la diversidad.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se reafirmó el compromiso de acompañar y articular con organizaciones culturales y comunitarias, entendiendo que estas iniciativas contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, libre de violencias y con mayores oportunidades para todas.

Participaron de la reunión Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad. Por las Cantoras del Alto, la coordinadora Eugeni Mur y Valeria, integrante de las Cantoras.