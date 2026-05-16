“Semana de los Museos”: el Parque Botánico Municipal invita a participar de actividades gratuitas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de la “Semana de los Museos en el Parque Botánico Municipal”, una propuesta gratuita que se desarrollará del 18 al 23 de mayo con charlas, caminatas guiadas y actividades ambientales destinadas a promover el conocimiento y la valoración del patrimonio natural.

Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, el Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schüel” se suma a la Semana de los Museos con una programación especial que busca acercar a vecinos y visitantes a la naturaleza, la ciencia y la conservación ambiental.

Durante la semana se realizarán diversas actividades abiertas al público, entre ellas charlas temáticas, recorridos interpretativos y caminatas guiadas por especialistas, donde los participantes podrán descubrir la biodiversidad del espacio y reflexionar sobre la importancia del cuidado del ambiente.

Desde la organización destacaron que el Parque Botánico representa un “museo vivo”, un lugar donde conviven el aprendizaje, la investigación y el disfrute comunitario, convirtiéndose en un espacio clave para fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el entorno natural.

El cronograma iniciará el 18 de mayo con la charla “El museo vivo que habitamos”, a cargo del Tec. Agr. Pablo Farfán. Las actividades continuarán con propuestas vinculadas a los hongos del botánico, los ríos vivos, caminatas interpretativas y encuentros ambientales.

Las actividades son gratuitas, con cupos limitados e inscripción previa al teléfono 3884037073. Algunas propuestas serán exclusivas para grupos invitados.

Cronograma destacado:

• 18 de mayo: Charla “El museo vivo que habitamos” – 18 hs.

• 19 de mayo: Charla y caminata “Hongos en el Botánico” – 15 hs.

• 20 de mayo: Charla “Ríos vivos” – 18.30 hs.

• 22 de mayo: Caminata nocturna “Un legado que respira” – 18.30 hs.

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que combina educación ambiental, patrimonio y participación ciudadana en uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad.