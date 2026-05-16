El intendente “Chuli” Jorge presidió el acto de imposición de nombre a la calle “León Rabbi Baldi”

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, junto al gobernador de la provincia, Carlos Sadir, y autoridades del Concejo Deliberante capitalino, encabezó el acto formal de imposición del nombre “León Rabbi Baldi” a la arteria que vincula el Puente “General Belgrano” y las calles Carnaval y El Lapacho, del barrio Los Perales. Durante la actividad, se rindió un homenaje al ingeniero Rabbi Baldi, quien en vida fuera uno de los impulsores técnicos de la obra del tendido ferroviario hacia Bolivia por la Quebrada de Humahuaca en el año 1908.

Atento a la relevancia de la imposición de nombre a una de las calles del barrio Los Perales, el intendente Jorge, comentó, “esta calle es muy importante; está muy cerca a lo que es el acceso a puente General Belgrano y el nombre también está registrado en un código QR que permite el acceso a la información sobre la historia extraordinaria de lo que fue ese desafío”.

En torno al impulso que le imprimió el ingeniero italiano al proyecto del ferrocarril en nuestra provincia, dijo, “imaginémonos 1903; realizar a pico y pala una obra tan enorme que lamentablemente en el año 1993 se cayó dejando sin efecto ese ramal con todo lo que eso trajo como consecuencia para la pérdida de nuestros pueblos en la Quebrada y en la Puna”. Por ello, destacó la “buena intención y la buena energía en el gobierno provincial para continuar con el Tren Solar y recuperar de alguna manera este trazado que nos vincula a otros países hermanos y que también es un corredor que tenemos que revitalizar ya que no puede haber desarrollo en un país tan extenso como el nuestro sin el ferrocarril”.

“Creo que fue un gran error político y social el cierre de las vías, pero es muy bueno recordar a los pioneros que generaron esta obra extraordinaria a principios del siglo pasado y que tienen en este contexto un reconocimiento del municipio y del gobierno”, remarcó el titular del ejecutivo municipal.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Gastón Millón, recordó la obra del ingeniero Rabbi Baldi, “no solamente en Jujuy sino también a nivel nacional junto al Senador Pérez como un gran impulsor de lo que fue el ferrocarril hacia La Quiaca, lo que no solo unió a Jujuy de punta a punta, sino que también generó el crecimiento de muchos pueblos en su trayecto”. Asimismo, puso de relieve que el tendido ferroviario, “tuvo que sortear muchísimos problemas, por lo que el impulsor técnico, más allá de los impulsores políticos, fue León Rabbi Baldi”.

Por otro lado, destacó que el nomenclador habilitado, que cuenta con un código QR similar a otros ubicados en la ciudad, permite el acceso a información sobre la historia de quienes dan nombre a diferentes calles de San Salvador de Jujuy. “No solo tenemos un relato escrito en texto de la historia de esas personas sino también imágenes, por lo que la idea es que de acá en más todos los nomencladores tengan esta posibilidad”, acotó.

Finalmente, el doctor Renato Rabbi Baldi, hijo del ingeniero León Rabbi Baldi, expresó, “toda la familia está muy contenta con este reconocimiento, porque como se dijo, trabajó mucho por la municipalidad, en la municipalidad, y por la ciudad, sino recordemos que tuvo a su cargo la primera obra de pavimentación y otras obras de carácter urbanístico después de haber trabajado en el ferrocarril de la quebrada”.

En torno a la obra fotográfica a través de la cual se reseña parte de la historia de construcción del tren en nuestra provincia, dijo, “eso es algo que había que recuperar y había que registrar porque lo que no está escrito se pierde, y por eso hice una investigación sobre cómo se construyó el ferrocarril”.

Se destacó que la elección del nombre fue el resultado de numerosas consultas y de la necesidad de reconocer la obra del ingeniero italiano que, entre otros legados, dejó un álbum fotográfico que muestra todas las etapas de avance del tendido ferroviario en nuestra provincia. La imposición del nombre contó con la participación de funcionarios municipales y provinciales, concejales, vecinos de Los Perales y familiares del ingeniero quienes expresaron su agradecimiento tanto al municipio capitalino como al gobierno de Jujuy por el reconocimiento contemplado en el decreto ejecutivo N°1013.