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Salud mental:  Más de cien personas iniciaron la formación de promotores en prevención del suicidio

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy inició una nueva edición de formación de promotores para la prevención y posvencion de suicidio, a través de una capacitación certificada que busca fortalecer el abordaje comunitario de la salud mental y generar herramientas de acompañamiento y contención.

De la apertura de la jornada en el Colegio de Ingenieros, participó el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, quien valoró el trabajo y compromiso sostenido del equipo de salud mental y, “la intención de generar una comunidad saludable, atentos a la preocupación creciente de la sociedad frente al aumento de los índices de suicidio, especialmente en jóvenes”.

En este contexto , destacó la importancia de la convocatoria “porque refleja el interés y la preocupación de la comunidad, donde muchas veces las angustias, las depresiones y la situación cotidiana generan escenarios preocupantes, por lo que requiere seguir formando promotores de prevención”, afirmó Muro.

Por ultimo aseguró que, “desde el municipio este tipo de espacios apuntan a consolidar una comunidad más saludable y comprometida con el acompañamiento y la prevención hacia la comunidad”.

Luego la jefa del Departamento de Salud Mental, Adriana Bellman, destaco la gran cantidad de inscriptos en la 14 edición del curso, ” son más de 100 personas inscriptas y estamos muy contentos por el abordaje de la temática y el interés de los presentes”, expresó.

Añadió que “la formación se desarrollará en siete encuentros, de los cuales, cuatro son jornadas de contenidos, una instancia evaluativa, un recupera torio y posteriormente la entrega de certificados”.

Por su parte, el psicólogo del equipo técnico profesional, Gabriel Tormo, puntualizó que,“las capacitaciones se realizan desde el año 2016, y contamos con más de mil promotores egresados”.

Subrayó además, “el compromiso de la comunidad es fundamental para abordar estas problemáticas tan sensibles que atraviesan a la sociedad y que hacen a la salud mental”. Y resaltó que, “tras la pandemia se visibilizó aún más el tema de la salud mental por lo que se incrementó el interés de la población por interiorizarse y capacitarse en salud mental y prevención, con la finalidad de fomentar una comunidad más saludable”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/4SJhY4ixzAk

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