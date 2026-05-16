Producción. Jujuy reafirmó el modelo de articulación minera en un encuentro por el Día de la Minería

El gobernador Carlos Sadir encabezó el encuentro que puso en valor el modelo de desarrollo minero impulsado en la provincia, basado en la articulación entre el Estado, el sector privado, los trabajadores y las comunidades.

El Gobierno de Jujuy participó del encuentro organizado por la Cámara de Servicios Mineros, la Cámara de Empresas Mineras y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en el marco del Día de la Minería, una jornada que reunió a representantes del sector público y privado, trabajadores, empresarios, proveedores, comunidades y referentes académicos para analizar el presente y futuro de la actividad en la provincia.

Durante el acto, el gobernador Carlos Sadir destacó la importancia de la articulación entre el Estado, las empresas, los trabajadores y las comunidades para consolidar el crecimiento de la minería jujeña y remarcó que “el gran desafío es que todo este impulso se traduzca en desarrollo para toda la provincia”.

El mandatario valoró especialmente la organización conjunta del evento y señaló que “esta comunión de trabajo explica por qué Jujuy viene avanzando en la minería”. Además, sostuvo que la creación del Ministerio de Minería fue una decisión estratégica para otorgarle mayor jerarquía, autonomía y capacidad de gestión al sector.

Sadir subrayó también el impacto social y productivo de la actividad en la Puna, donde aseguró que hoy “la gente se queda en sus lugares porque tiene oportunidades”, gracias a las inversiones en educación, infraestructura y formación técnica vinculada a la minería, la energía renovable, la metalmecánica y el turismo.

En ese sentido, afirmó que la minería “debe convertirse en el motor que impulse otras actividades productivas” y destacó el crecimiento turístico y comercial de las comunidades puneñas como parte de ese proceso de transformación.

Por su parte, el presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), Ezequiel Lello Ivacevich, remarcó que el crecimiento minero de Jujuy “no es fruto de la casualidad, sino del trabajo articulado entre el Estado, el sector privado, los trabajadores y las comunidades”.

Asimismo, resaltó que Jujuy es actualmente la principal productora de litio del país y la única provincia argentina con producción de cobre, además de contar con proyectos vinculados a plata, plomo y zinc.

Lello Ivacevich puso en valor el rol estratégico de JEMSE en el desarrollo energético y minero de la provincia y destacó obras como Cauchari, que permitieron generar infraestructura clave para viabilizar proyectos productivos. También remarcó el trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Ingeniería para formar recursos humanos especializados y fortalecer la inserción laboral de jóvenes jujeños en la industria minera.

A su turno, el ministro de Minería, José Gómez, sostuvo que “Jujuy no solo es una provincia con paisajes que enamoran, sino también el corazón de la minería argentina”, recordando que desde 1974 posee el título de Capital Nacional de la Minería.

El funcionario destacó el crecimiento sostenido del sector y señaló que la minería pasó de representar el 5% al 8% del Producto Bruto Geográfico provincial entre 2020 y 2025, concentrando actualmente el 78% de las exportaciones jujeñas y generando más de 10 mil puestos de trabajo.

Gómez resaltó además las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer el control, la fiscalización y la modernización del sector, mencionando la digitalización de expedientes mineros y monitoreos ambientales participativos, así como la realización de más de 140 mil inspecciones en todo el territorio provincial.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que Jujuy consolidó un modelo minero basado en la sustentabilidad, la seguridad jurídica, el diálogo con las comunidades y el trabajo conjunto entre todos los actores vinculados a la actividad, con el objetivo de seguir generando empleo, inversiones y oportunidades de desarrollo para toda la provincia.

Durante la jornada también expusieron representantes de los distintos sectores que integran la actividad minera en la provincia, entre ellos el presidente de la Cámara de Empresas Mineras, Arturo Pfister; el gerente de la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI), Edgar González de Prada; y el representante de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Jairo Ibarra, quienes coincidieron en destacar la importancia del trabajo articulado para continuar fortaleciendo el desarrollo minero de Jujuy.