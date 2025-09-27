La Municipalidad celebró a 1300 adultos mayores con espectáculos y sorteos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, celebró un multitudinario homenaje a casi 1300 adultos mayores del Distrito Centro en el Centro Cultural Manuel Belgrano. El intendente Raúl “Chuli” Jorge encabezó la jornada que incluyó un almuerzo para los agasajados con espectáculos musicales sorteos de regalos y la participación del gabinete municipal, que sirvió en las mesas a los agasajados.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, aseguró estar “muy feliz por la participación de todo el gabinete municipal que estuvo sirviendo y tributando al adulto mayor en su día, un día lleno de significado porque entendemos que son parte vital de nuestra historia de nuestra ciudad, provincia y país, ellos están activos, con ganas de hacer cosas y nos dan un ejemplo permanente”.

“Es un día muy emocionante para este intendente y su gabinete poder compartir esta hermosa fiesta; es una celebración que realizamos todos los años porque tenemos la voluntad de sentirnos servidores de ellos y, por ello, hoy les acercamos a sus mesas las comidas y postres preparados por nuestros Centros de Desarrollo Infantil (CDI)”, sostuvo el intendente Jorge, y añadió a modo de reconocimiento, “tuvimos una colaboración muy grande de parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia para brindar este merecido tributo a unos 1300 adultos mayores y jubilados”.

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Marta Russo Arriola, comentó, “la Provincia participa junto a la Municipalidad en estos homenajes; como sabemos el 20 de setiembre fue el Día del Jubilado y el 1 de octubre es el Día del Adulto Mayor”, y aseguró, “vamos a seguir trabajando en conjunto teniendo presente que las personas mayores no se jubilan de la vida sino que, muy por el contrario, quieren seguir nutriéndonos con sus saberes, sabores y experiencias; no les vamos a soltar la mano y vamos a seguir trabajando para construir más oportunidades para garantizar los derechos de las personas más vulnerables”.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, acotó, “todo el municipio estuvo activo; contamos con la colaboración y trabajo conjunto de parte del Ministerio de Desarrollo Humano y el Concejo Deliberante, con la idea en mente de que la comunidad tome como propia esta celebración y nos dé el impulso para trabajar junto a ellos; hoy fueron casi 1300 adultos mayores del Distrito Centro que se suman a los 800 de Alto Comedero de la semana pasada”.

El almuerzo marcó el inicio de la Semana del Adulto Mayor, una agenda con distintas propuestas recreativas y culturales en diferentes puntos de la ciudad.

Las actividades continuarán el lunes 29 de septiembre en el Centro de Día “Virgen del Valle” (Jorge Newbery 996, B° Gorriti) desde las 16 horas con karaoke, concurso de baile y juegos de estimulación cognitiva, a cargo de los talleres de Arte Decorativo y Ajedrez. El martes 30, desde las 9 horas, en el Puente San Martín y Urquiza se realizará un concurso de baile y juegos de estimulación cognitiva, con la participación de los talleres Los Abuelos Cuenta Cuentos, Tallado de Madera, Arte y Reciclado. El miércoles 1 de octubre, en el pasaje Amatista (Mza. 11 Lte. 35) del barrio Punta Diamante, a partir de las 9 horas, se llevará a cabo la difusión y presentación de los talleres en el marco del programa La Muni en tu Lugar. Finalmente, el viernes 3 de octubre, en el Complejo Penitenciario de Alto Comedero (Av. Forestal), se realizará la socialización de talleres con los adultos mayores del Servicio Penitenciario, participando los talleres de Folklore, Los Abuelos Cuenta Cuentos, Tallado de Madera y Yoga.