Prevención y difusión. Prevención de la violencia de género en la Jornada de Derechos en Perico

En Perico se desarrolló la Jornada de Derechos donde el equipo del Consejo de la Mujer brindó información y prevención de la violencia de género

En el marco de la Jornada de Derechos realizada en la ciudad de Perico, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades estuvo presente con un stand informativo destinado a brindar herramientas de sensibilización y prevención en torno a la violencia de género.

Durante la actividad, se difundieron materiales y orientaciones que permiten identificar los distintos tipos y modalidades de violencia, además de dar a conocer los recursos de asistencia inmediata con los que cuenta la Provincia de Jujuy.

En este sentido, se puso en valor la red conformada por los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, distribuidos en todo el territorio, donde profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía acompañan y asisten de manera integral a mujeres y personas de la diversidad que atraviesan situaciones de violencia.

El dispositivo de Perico se encuentra ubicado en calle Mariano Moreno esquina Lavalle del barrio Centro.

Asimismo, se promocionó la línea gratuita 0800 888 4363, disponible las 24 horas, los 365 días del año, que garantiza una atención confidencial e inmediata; en casos de urgencia por violencia de género se activan los protocolos correspondientes y también brinda asesoramiento a quienes conocer situaciones de vulnerabilidad.

El Consejo Provincial de la Mujer destacó la importancia de acercar información a la comunidad, ya que el conocimiento de los derechos y de los dispositivos de protección constituye una herramienta fundamental para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género. Estas acciones, desarrolladas en articulación con instituciones provinciales y municipales, fortalecen el compromiso del Estado en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencias.

De la jornada participó la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.