Sadir despidió a la delegación jujeña que participará de los Juegos Nacionales Evita

En la Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, despidió a la delegación jujeña que partió con destino a Mar del Plata para participar en los Juegos Nacionales Evita 2025.

En total, 340 deportistas de 40 disciplinas conforman la comitiva que representará a Jujuy en esta prestigiosa competencia nacional.

En la oportunidad, el mandatario expresó que “venimos trabajando durante meses para conformar este seleccionado, con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, y hoy vemos reflejado ese esfuerzo en esta gran delegación que incluye atletas de toda la provincia”.

Asimismo, destacó el compromiso de las familias en el desarrollo deportivo de los jóvenes y agradeció a “los padres y las madres que acompañan a sus hijos e hijas, porque también por ellos hoy tenemos esta delegación”.

“Estoy seguro de que nos representarán de la mejor manera en Mar del Plata”, consideró.

El gobernador reafirmó su decisión política de garantizar la participación de Jujuy en esta edición de los Juegos Evita. “Sabemos que muchas provincias no pueden asistir, porque el gobierno nacional no aportó los recursos como en años anteriores”. “Sin embargo, nosotros, contrariamente a eso, estamos dispuestos a invertir en el deporte, poniendo recursos en nuestros chicos y chicas para que practiquen las distintas disciplinas y obviamente también compitan y nos representen también”, enfatizó.

La despedida contó con la presencia de la Banda de Música del RIM 20, que acompañó a los deportistas con un marco de celebración y orgullo.

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, valoró el esfuerzo realizado y señaló que “estamos muy felices por este gran logro”.

“Después de tres meses de intenso trabajo en la conformación del seleccionado, hoy despedimos a esta delegación de la mejor manera”, puntualizó.

Finalmente, sostuvo que “garantizar la participación de Jujuy en los Juegos Evita, refleja el valor que le damos al deporte y a nuestros atletas”.