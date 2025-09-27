Turismo. Curso Canva II para prestadores turísticos provinciales

Finalizó exitosamente el curso «Canva II», dirigido a prestadores de servicios turísticos de la provincia, con un total de 31 participantes que obtuvieron su certificación. La capacitación brindó herramientas avanzadas para el uso profesional de la plataforma de diseño digital.

Durante el curso, los asistentes aprendieron a crear contenidos visuales profesionales como diseños para redes sociales, presentaciones, documentos y páginas web. En esta edición se destacó especialmente la promoción de la creatividad, evitando el uso de plantillas prediseñadas y fomentando la innovación en cada diseño desarrollado.

La formación fue posible gracias al compromiso de la Empresa Ledesma, que a través de su programa de Responsabilidad Social Empresarial facilitó el acceso gratuito a esta capacitación, fortaleciendo su aporte al desarrollo educativo, tecnológico y turístico provincial. Estuvo a cargo del facilitador y docente Daniel Veliz quien ya brindó el primer nivel del curso.

Por parte de la Dirección de Turismo, esta iniciativa se llevó adelante desde las áreas de CAPTUR (Capacitación Turística) e Innovación Turística, en el marco del Plan Estratégico de Turismo Sostenible que busca profesionalizar al sector e impulsar el uso de nuevas herramientas tecnológicas.

La modalidad virtual permitió una mayor participación de actores turísticos de diferentes localidades, consolidando esta articulación público-privada que contribuye al crecimiento del turismo provincial mediante acciones concretas y sostenidas.