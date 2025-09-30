Alumnos de la Asociación Todos Juntos finalizaron sus prácticas formativas en el Municipio

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano, mantuvieron un encuentro cordial y enriquecedor con los pasantes de la Asociación Todos Juntos, quienes realizaron su pasantía en diversas áreas del municipio. Durante el encuentro, se destacó la actitud positiva y el compromiso de los jóvenes, quienes expresaron sus expectativas y experiencias adquiridas a lo largo de esta etapa formativa.

Luego del encuentro, el secretario Rodrigo Altea, destacó “el valioso ejemplo de tres personas que nos demostraron el compromiso y la vocación de servicio a través del trabajo voluntario, las pasantías y sus primeras experiencias profesionales, en el marco de esta instancia formativa, que son oportunidades para generar cambios, construir ciudadanía y una ciudad más justa, solidaria y comprometida con el desarrollo humano”.

Esta experiencia afirmó, “brinda una oportunidad para construir políticas a las realidades del territorio que nos permiten trazar acciones concretas desde el municipio, orientadas a fortalecer espacios de encuentro, de escucha activa, de aprendizaje colectivo y de prepararnos para enfrentar los desafíos que implica vivir en sociedad”.

Prosiguió la subsecretaria Sandra Batisttela, quien expresó “realmente es muy emocionante ver la felicidad que les dejó esta experiencia formadora; en Ariadna, por ejemplo, que trabajó en la panadería, fascinada con todo lo que aprendió; luego Antonella que tuvo su práctica en el área administrativa y en el caso de Ismael, quien participó en las actividades de huerta en el Parque Belgrano, disfrutando del contacto con la tierra y el trabajo en equipo”.

También añadió “se les preguntó cómo se sintieron, sí estuvieron cómodos y la respuesta fue totalmente positiva; se sintieron felices, contenidos y disfrutaron de la experiencia, por lo que vamos a continuar impulsando este tipo de prácticas, porque realmente son enriquecedoras y generan un impacto muy positivo”, aseguró Batistella.

En tanto, los tres jóvenes expresaron la positiva experiencia durante el servicio laboral junto a la Municipalidad, “nos sentimos acompañados en los diferentes espacios de trabajo, y el acompañamiento de los directivos que siempre estuvieron presentes”.

En palabras de la directora de Inclusión y Asistencia, Marisa García manifestó “las expectativas fueron muchas y los objetivos se cumplieron, en esta primera etapa del convenio firmado con la Asociación Todos Juntos, en el marco del programa de prácticas formativas”.

Agregó “celebramos la finalización del proceso del primer grupo, conformado por tres personas que realizaron su pasantía y práctica laboral en distintas áreas de la Municipalidad. Esta experiencia no solo fortaleció sus habilidades, sino que también nos permitió crecer como institución que promueve la inclusión y el desarrollo personal y profesional de todos los ciudadanos”.

Victoria García, terapista ocupacional de la Asociación Todos Juntos, expresó “estamos acompañando a tres de nuestros participantes, quienes durante estos últimos tres meses realizaron una pasantía formativa y laboral en distintos espacios que nos brindó la Municipalidad. Fue una experiencia muy enriquecedora tanto para ellos como para nosotros como institución, fortaleciendo sus habilidades y generando oportunidades reales de inclusión laboral”.

Enfatizó la profesional “este tipo de experiencias son valiosas, ya que permiten sumar aprendizajes, conocer nuevos espacios y generar vínculos con otras personas, que favorecen el crecimiento personal y social, posibilitan importantes logros y representan un gran avance en los procesos de inclusión y formación integral”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/gl_bnAlQgDw