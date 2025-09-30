Compromiso. Jornada de prevención de la violencia de género y promoción de dispositivos en Yuto

El Consejo de Mujeres se sumó con información a la comunidad en las Fiestas Patronales.

En el marco de las Fiestas Patronales de Yuto, en honor a su Santo Patrono San Miguel Arcángel, se llevó a cabo este lunes el tradicional Desfile Cívico, Militar y Gaucho sobre la Avenida Sarmiento, con la participación de profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, instituciones educativas, organizaciones intermedias, comunidades originarias y agrupaciones gauchas.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades formó parte de esta importante celebración, brindando información a la población sobre la prevención de la violencia por motivos de género y la asistencia que ofrecen los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, a través de los equipos interdisciplinarios conformados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía.

El dispositivo de la localidad de Yuto se encuentra ubicado en calle Santiago del Estero S/N entre Tucumán y Sarmiento en el Barrio 8 Hectáreas.

Durante la jornada se promocionó la línea gratuita provincial 0800 888 4363, disponible las 24 horas, todos los días del año.

La participación del Consejo Provincial de Mujeres se enmarca en el compromiso de seguir promoviendo una provincia libre de violencia por motivos de género, con más igualdad y respeto a las mujeres y personas de la diversidad sexual.