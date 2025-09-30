Discapacidad. Exitosa jornada de Inclusión Jujuy: Con vos, con la Gente

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, en coordinación interministerial y junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, llevó adelante la jornada “Inclusión Jujuy: Con vos, con la gente”, que se realizó en el Estadio La Tablada y resultó un éxito total de convocatoria y participación ciudadana.

La propuesta contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el secretario de Energía, Mario Pizarro; y el intendente de Yala, Santiago Tizón, junto al acompañamiento de otros funcionarios provinciales y municipales que respaldaron la iniciativa.

Más de 60 instituciones participaron de la jornada, entre ellas organismos del Estado, municipios, asociaciones y fundaciones que trabajan junto a Personas con Discapacidad, consolidando un espacio inclusivo y de encuentro colectivo con la ciudadanía.

La actividad contó con un espacio de emprendedores, con exhibición y venta de productos locales; muestra de talentos, donde las personas con discapacidad visibilizaron sus expresiones artísticas y culturales; actividades recreativas y lúdicas, fútbol y newcom. La jornada también incluyó la actividad aeróbica “Activa Jujuy” y una actividad de Ritmos del profe «Rulo» Armata, ambos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

En este marco, se remarcó la importancia de trabajar de manera sostenida en la temática de Discapacidad, fortaleciendo políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, el acceso pleno a derechos y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Este encuentro reafirmó la relevancia de trabajar en red entre el Estado provincial, los municipios y la sociedad civil, generando espacios que promueven la diversidad y la participación activa.

Con esta acción, el Gobierno de Jujuy continúa su compromiso de seguir implementando políticas públicas que fortalezcan la inclusión y el bienestar de toda la población, con especial enfoque en las personas con discapacidad.