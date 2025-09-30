El intendente Jorge alista la habilitación del quinto Multiespacio en el barrio General Arias

El intendente Raúl “Chuli” Jorge anunció que el 9 de octubre será inaugurado el quinto Multiespacio de la ciudad, ubicado en el barrio General Arias. La nueva instalación, con más de 1.200 metros cuadrados cubiertos, permitirá la realización de actividades durante todo el año y revalorizará el parque homónimo, ofreciendo a los vecinos un espacio moderno y de usos múltiples.

El jefe comunal destacó que esta obra forma parte de un programa que contempla a toda la ciudad y sus barrios, “este es el quinto Multiespacio, ya hemos comenzado el sexto en Malvinas, y tiene que ver con la voluntad de generar espacios sustentables que permitan múltiples actividades”.

En ese marco, adelantó que “estamos programando concluir el día 9, fecha en la que realizaremos una gran convocatoria junto a los vecinos de todo el sector. Se trata de un área muy vinculada al parque ‘Eduardo Arias’, del otro lado de la actual avenida Arias (ex General Savio), y ahora, más cerca del corazón del barrio, contaremos con un espacio verde con un espacio cubierto de más de 1.200 metros cuadrados que habilitará la realización de numerosos eventos”.

El anuncio se realizó durante una recorrida por la obra, en el marco de los preparativos para su inauguración. El intendente estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel; el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco; y funcionarios de ambas secretarías, además de representantes de Cultura y Turismo.

Aldo Montiel precisó que la estructura principal ya está finalizada y señaló, “estamos trabajando en el escenario, la plaza de acceso y, junto al Multiespacio, duplicamos la cancha de vóley, muy practicada en este sector”. En este sentido, agregó, “los adultos mayores también juegan newcom, un pedido que ellos mismos realizaron, por lo que estamos dando un plus al ampliar la infraestructura. Además, renovamos los juegos infantiles, instalamos un gimnasio urbano y mejoramos todo el sector para brindar lo mejor a la comunidad”.

Por su parte, Guillermo Marenco subrayó que la concreción del Multiespacio es “el resultado de un trabajo mancomunado entre las diferentes áreas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con intervenciones de ingeniería, obras civiles, iluminación, espacios verdes y arborización”.

Finalmente, destacó que “este tipo de obras se viene replicando en distintos sectores de la ciudad, marcando un sello distintivo de la gestión del intendente Chuli Jorge. Cada día ponemos más empeño, porque significa llegar de manera directa a cada uno de los vecinos de la ciudad”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/6RD4gzFprGY