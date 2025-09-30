Este jueves la Legislatura realizará la 2 Sesión Especial y la 9 Ordinaria

En el marco de la reunión de Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara de Diputados y los presidentes de bloque acordaron convocar para este jueves 2 de octubre, a horas 10, la realización de dos sesiones: la 2 Sesión Especial y la 9 Sesión Ordinaria.

En la primera se abordarán los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación como Juez Unipersonal del Trabajo, Sala II Vocalía 6, al abogado Jose María García; como Defensor Público Oficial Penal con asiento en la ciudad de San Pedro de Jujuy, a la abogada Lina Valeria Cortez; y como Defensor Público Oficial Penal con asiento en la ciudad de San Salvador de Jujuy, al abogado Nilo Gastón Fernández Montini.

Por su parte, en la 9 Sesión Ordinaria se tratarán, entre otros temas, los proyectos de ley de modificación de la Ley N. 5186 Código de Procedimientos Mineros; la imposición del nombre Helena Revoredo a la Escuela Primaria N 373 del paraje Puerta de Lipán, departamento Tumbaya; y el proyecto de ley que propone declarar Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de Jujuy al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Asimismo, se dará tratamiento a diversos proyectos de resolución y de declaración.