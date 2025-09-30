Noticias de Jujuy

La Municipalidad invita a una jornada de actividades para adultos mayores en Punta Diamante

Jujuy

Con el objetivo de promover una vida activa y saludable en las personas adultas mayores, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una jornada gratuita de asesoramiento y desarrollo de actividades en el barrio Punta Diamante.

El encuentro se realizará el miércoles 1 de octubre, a partir de las 9 horas, en Pje. Amatista (Mz. 11 Lte. 35). La propuesta se enmarca en el programa “La Muni tu Lugar: Espacios que cuidan, corazones que vibran”, y busca fortalecer el bienestar físico, cognitivo y emocional de los adultos mayores de la ciudad.

Durante la jornada se ofrecerán distintas alternativas, entre ellas: exposición de talleres, stand informativo, espacio de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria, asesoramiento y orientación profesional, presentaciones de baile, yoga en silla y sesiones de masajes.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas son abiertas y gratuitas, invitando a vecinos y familias a acompañar y participar activamente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los números 388 5853435 o 388 5053776.

