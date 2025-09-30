Noticias de Jujuy

Mejor servicio . Mejoras en la Planta Jacarandá para aumentar caudal y producción para la zona de El Ceibal

Jujuy
La Planta Potabilizadora Jacarandá es sometida a una serie de trabajos de optimización por Agua Potable de Jujuy.

.Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad sobre los trabajos de optimización que se están llevando a cabo en la Planta potabilizadora Jacarandá con el objetivo de incrementar el caudal y la producción de agua potable.

La Planta Jacarandá se encuentra actualmente operativa y funcionando con un sistema de carga mixto.

