Perico. Obras de la Provincia: nueva iluminación para el campo deportivo de SUETRA

Las obras se dieron desde la Secretaría de Energía, a cargo de Mario Pizarro, en el marco de la política de portar crecimiento y eficiencia al deporte.

En el marco de las políticas deportiva y energética impulsadas por el Gobierno de Jujuy, el vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, junto al secretario de Energía, Mario Pizarro, dejaron inauguradas las obras de iluminación del campo deportivo de SUETRA.

La intervención se dio con el objetivo de potenciar el espacio con infraestructura adecuada, accesible y sustentable para acompañar el crecimiento del deporte, lo que se da también en otros clubes de toda la provincia.

Obras con gran cobertura territorial y por el tejido social

Bernis hizo hincapié en la “gran cobertura territorial de un Estado presente”, generando obras de manera continua en “todo el territorio provincial”, y ponderó la constante articulación entre todos los actores de la sociedad, que tienen como objetivo “la mejora de la calidad de vida de todos los jujeños”.

A su turno, Pizarro remarcó que «trabajar juntos, con una mirada común y objetivos claros es nuestra misión», sosteniendo que los clubes son “un espacio clave para el desarrollo de niños y jóvenes de la región”, como también celebró el convenio de trabajo conjunto y reciprocidad entre el sindicato y el Club Atlético Talleres para el uso compartido del predio por parte de las divisiones inferiores.

El secretario de Energía hizo especial énfasis en el valor que tienen los clubes «como un lugar de encuentro y contención de las familias», reafirmando en este sentido la «mirada social y presencia que tiene el Estado para continuar fortaleciéndolos».

Remarcó que SUETRA realiza un «gran trabajo social», no solo con los más de 1500 afiliados que posee, sino también con toda la comunidad.

«Trabajamos y hacemos obras para la gente, junto a todos los gobiernos municipales e instituciones privadas, porque entendemos que juntos es el camino que debemos seguir», indicó, y también remarcó que “la política, además, es en clave sustentable, con tecnología eficiente que permite reducir costos, lo que se da también, como otro gran ejemplo, con el vigente y activo programa Jujuy Iluminada en su segunda etapa, el cual ya beneficia a más de 150 mil familias en todo el territorio provincial con alumbrado público led”.

A su turno, el titular de SUETRA, Daniel Azcurra, agradeció la concreción de «una obra que era muy anhelada e importante para nosotros», afirmando que se trata de «una acción superlativa para el presente y futuro de nuestros deportistas, y un sueño cumplido».

Acompañaron la inauguración, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; el Intendente de Perico, Rolando Ficoseco; legisladores provinciales; autoridades de SUETRA y del Club Atlético Talleres; referentes sindicales y divisiones inferiores del Club Atlético Talleres.