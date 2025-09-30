Noticias de Jujuy

Proyecto innovador. Jujuy suma un Centro Observatorio para impulsar el astroturismo

Jujuy
Jujuy suma un Centro Observatorio para impulsar el astroturismo

La Agencia de Ciencia,Tecnología e Innovación de Jujuy y la Comisión Municipal de Susques dejaron inaugurado el primer Centro de Observación Astronómica en Jujuy. Una propuesta que invita a descubrir las maravillas del universo de manera gratuita.

El Gobierno de la Provincia, hoy da un paso más al dejar en funcionamiento una iniciativa educativa e innovadora en la Puna. Se trata del primer Centro de Observación Astronómica que está destinado a todas las edades que busquen conectarse con la naturaleza desde una perspectiva cósmica.

Además, el Centro también convoca a los viajeros interesados en tener una experiencia astronómica.

En tal sentido, el titular de la Agencia, Luis Bono, expresó que “es el primer observatorio astronómico con fines científicos y turísticos. Cuenta con dos tipos de telescopios de acuerdo al tipo de observación”.

A su vez indicó que la administración para las visitas turísticas estará a cargo de la comisión municipal y para investigación científica será responsable el equipo del Instituto cordobés de Astronomía Teórica y Experimental (IATE-UNC/Conicet).

“Este Centro de Observación es un trabajo que se articuló con el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación desde el año 2022 y hoy concluye con la obra edilicia y puesta en funcionamiento”, valoró.

Sobre el aporte de la ciencia al turismo, el funcionario mencionó que Jujuy suma una nueva oportunidad. “Susques cuenta con servicios de gastronomía y hotelería, lo cual este Centro viene a poner a la localidad en el mapa internacional y nacional porque tiene cielos realmente privilegiados”.

Finalmente, Bono sostuvo que la idea es replicar este proyecto en distintos puntos de la Puna con fines turísticos y otros de investigación científica.

El comisionado municipal de Susques, Eladio Vásquez, señaló que “es un día importante porque ahora tenemos una nueva tecnología que servirá para los estudiantes y la comunidad en general”.

También ponderó que el Centro es el puntapié inicial para fomentar el turismo. “Pensamos sumar otro observatorio a futuro”, cerró.

El vocal municipal Gustavo Contreras hizo mención que para la concreción del proyecto se contó con el apoyo de distintos actores como la empresa minera EXAR, Ciencia y Tecnología de la Provincia, la Universidad de Córdoba, Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, y la Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes.

Participaron de la inauguración el ministro de infraestructura, Carlos Stanic; la diputada provincial Malena Amerise; funcionarios de Agua Potable S.E. y de la comisión municipal de Susques; la Coordinadora de Calidad y Capacitación Turística, Jorgelina Duhart; representantes de la Escuela de Minas, y de la Escuela N° 361.

También podría interesarte
Jujuy

Formación de profesionales. Prevención de la violencia laboral con perspectiva de…

Jujuy

Más Obras. Susques Inaugura un Histórico Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales

Jujuy

Mejores espacios para la educación en Pampa Blanca

Jujuy

Este jueves la Legislatura realizará la 2 Sesión Especial y la 9 Ordinaria

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.