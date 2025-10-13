Noticias de Jujuy

Asistencia Directa. El programa «Comer en Casa» distribuirá refuerzos alimentarios en Tumbaya

Jujuy
El programa Comer en Casa distribuirá refuerzos alimentarios en Tumbaya

El operativo de entrega se cumplirá los días martes 14 y miércoles 15 de octubre.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que los días martes 14 y miércoles 15 de octubre en Tumbaya, se llevará a cabo la entrega directa de refuerzos alimentarios del programa “Comer en Casa”.

En un trabajo planificado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial y las autoridades de la comisión municipal de Tumbaya, se concretará el operativo de entrega directa de unidades alimentarias a familias de Quebrada.

En Tumbaya, se realizará en el Parador Municipal, ubicado en Independencia sobre Ruta Nacional Nº 9 de 8 a 12 horas.

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir al centro de distribución con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).

También podría interesarte
Jujuy

Estudiantes del Colegio Nueva Siembra visitaron la Legislatura

Jujuy

Bomberos incorpora recursos humanos calificados

Jujuy

Cultura. Los niños fueron protagonistas en el 43° Tantanakuy Infantil y Juvenil en…

Jujuy

Continúan abiertas las inscripciones para “Sueños de Primavera”

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.