Asistencia Directa. El programa «Comer en Casa» distribuirá refuerzos alimentarios en Tumbaya

El operativo de entrega se cumplirá los días martes 14 y miércoles 15 de octubre.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, por medio de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que los días martes 14 y miércoles 15 de octubre en Tumbaya, se llevará a cabo la entrega directa de refuerzos alimentarios del programa “Comer en Casa”.

En un trabajo planificado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial y las autoridades de la comisión municipal de Tumbaya, se concretará el operativo de entrega directa de unidades alimentarias a familias de Quebrada.

En Tumbaya, se realizará en el Parador Municipal, ubicado en Independencia sobre Ruta Nacional Nº 9 de 8 a 12 horas.

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir al centro de distribución con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad (C.U.D.).