Cultura. Taller de arte para crear bolsas personalizadas en la Casa Macedonio Graz

La profesora Sonia Nuñez enseñará técnicas de intervención artística sobre tela el lunes 13 de octubre en una actividad gratuita con cupo limitado.

El taller «Tote Bag» propone una jornada de dos horas y media donde los participantes aprenderán a transformar bolsas de tela en piezas únicas mediante técnicas de arte visual. La actividad está pensada para todo público y no requiere experiencia previa en artes plásticas.

La Casa Macedonio Graz, ubicada en Lamadrid esquina Güemes, será el espacio donde se desarrollará la propuesta de 16 a 18:30 horas. Los materiales están incluidos en la actividad, por lo que los asistentes solo deben confirmar su participación debido al cupo limitado.

La iniciativa forma parte de la programación cultural que el Ministerio de Cultura y Turismo desarrolla en espacios patrimoniales de la capital, buscando democratizar el acceso a talleres artísticos de calidad. Los interesados pueden inscribirse comunicándose previamente con la Casa Macedonio Graz.