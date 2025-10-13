Estudiantes del Colegio Nueva Siembra visitaron la Legislatura

En el marco de una propuesta educativa orientada a la formación ciudadana y los valores democráticos, los alumnos de sexto grado del Colegio Nueva Siembra de la ciudad de San Salvador de Jujuy realizaron una visita guiada a la Legislatura de Jujuy. La actividad, organizada como parte de un proyecto educativo del área Herramientas de Liderazgo sobre los derechos y obligaciones del niño, contó con la recepción de la diputada Valeria Gómez, quien les dio la bienvenida y explicó el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Durante la jornada, los estudiantes recorrieron el hall principal, observaron las obras pictóricas que forman parte del patrimonio institucional, visitaron el recinto de sesiones, donde fueron recibidos y pudieron realizar preguntas, y finalizaron su recorrido en el Salón Pilar Bermúdez, espacio donde dialogaron con la legisladora sobre la labor parlamentaria y el proceso de creación de las leyes.

La docente, Marisol Gabriela Coria, a cargo de los estudiantes, explicó que la visita fue organizada como parte de un proyecto pedagógico que busca trasladar los valores del aula a la práctica social. Esta actividad comentó surge desde un enfoque que tiene que ver con la paz y la cultura. En el aula trabajamos un proyecto sobre los derechos del niño y las obligaciones, enmarcado en los valores que los chicos deben no solo tener plasmados en la carpeta, sino ponerlos en práctica.

Coria destacó que el grupo viene desarrollando distintas experiencias formativas vinculadas al liderazgo, la convivencia y la participación ciudadana. Estuvimos en la radio, y una de las niñas enunció que nuestros derechos terminan donde empieza el derecho del otro. Lo hicimos para que los chicos no solo digan escribí esto o me dictaron esto, sino que digan lo aprendí, lo puse en práctica y se lo quiero enseñar a otros. Por eso vinimos acá, a conocer cómo se legislan las leyes que lo respaldan.

La docente comentó que la visita permitió que los estudiantes comprendieran el origen y sentido de las leyes en relación con las normas de convivencia escolar. Asimismo, sostuvo que el trabajo que desarrollan en el aula integra investigación, exposición y análisis de normas provinciales, nacionales e internacionales. Descubrieron que no solamente es la ley provincial 26.631, sino también una ley nacional que está respaldada por el consenso mundial. Todo eso lo descubrieron ellos, lo iban contando y exponiendo ya en clase. Esta visita es nuestro cierre del proyecto, concluyó.

Entre los alumnos, la experiencia despertó interés y entusiasmo. José Carrillo, estudiante de sexto grado, comentó que pudieron realizar preguntas a la diputada sobre la estructura del Poder Legislativo y el proceso de toma de decisiones. Le preguntamos cuál era el máximo poder en la Legislatura. Vamos a hacer seguramente un proyecto, una prueba, hablando de todo esto. Siempre que organizamos salidas educativas, hacemos proyectos en grupo, explicó.

Finalmente, el alumno resumió el aprendizaje que se llevó de la experiencia: Yo no sabía qué era la Legislatura y la verdad que está muy bueno conocer estas cosas, dijo.