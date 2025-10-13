Noticias de Jujuy

Restricción vehicular por obras de repavimentación en avenida Hipólito Yrigoyen

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que debido a la ejecución de obras de repavimentación en la avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre las calles Junín y Rondeau, se implementará una restricción del tránsito vehicular a media calzada a partir del martes 14 de octubre y hasta la finalización de los trabajos.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal de Tránsito apostado en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar el normal desarrollo de las tareas.

