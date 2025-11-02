Articulación. Capacitan a profesionales del Consejo Provincial de Mujeres

La instancia se cumple en el marco del «Ciclo de Encuentros y Formación: Audiencia de Debates» junto al Ministerio Público de la Acusación.

Los profesionales del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participaron en forma conjunta con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), de la capacitación en estrategias de litigación en audiencias morales, en el marco del “Ciclo de Encuentros y Formación: Audiencia de Debates”.

Esta instancia de formación tuvo como objetivo profundizar el rol del Consejo Provincial de Mujeres en las audiencias de debate como parte acusadora y fortalecer las técnicas de litigación penal.

Esta acción representa un acompañamiento fundamental no solamente porque se hace un abordaje interdisciplinario de todas las víctimas sino también porque la participación de los y las abogadas del Consejo Provincial de Mujeres es una ayuda imprescindible a la hora de litigar para los y las fiscales del Ministerio Público de la Acusación.

Es importante resaltar que los y las abogadas de parte acusadora tienen un papel fundamental de vital importancia porque viene a significar cual es el rol protagónico que tiene hoy la víctima de violencia de género.

Se coordinó el trabajo junto al Ministerio Público de la Acusación donde la participación de la querella puede ser complementaria y sumamente importante para el proceso penal más ahora con el cambio del sistema adversarial en el cual la capacitación constante es sumamente necesaria.

Del encuentro participaron la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro; el Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández; la Coordinadora de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas, Paola Villagra y Gabriela Salinas, Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género.