Ciclo Lectivo. El 5 de noviembre se realizará la tercera Jornada Institucional

El eje de trabajo estará centrado en el análisis de los datos e información sobre la situación académica de los estudiantes.

El próximo 5 de noviembre, el Ministerio de Educación de Jujuy llevará adelante la tercera y última Jornada Institucional del año, destinada a supervisores, directivos y personal docente y no docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario, y de las distintas modalidades educativas, pertenecientes al período común, de toda la provincia.

En esta oportunidad, el eje de trabajo estará centrado en el análisis de los datos e información sobre la situación académica de los estudiantes, con el propósito de diseñar estrategias y dispositivos de acompañamiento que fortalezcan las trayectorias educativas en el cierre del ciclo lectivo y con proyección al próximo año.

La propuesta invita a realizar una pausa institucional para reflexionar sobre los avances, desafíos y aprendizajes alcanzados en cada escuela, valorando el compromiso de los equipos docentes y directivos en su labor cotidiana.

Durante la primera Jornada Institucional, se presentaron las políticas prioritarias 2025, centradas en Alfabetización, Protección y Cuidado de las Infancias y Adolescencias, Fortalecimiento y Sostenimiento de las Trayectorias Educativas (con foco en Secundaria), Educación y Trabajo, y la política transversal de Evaluación y Calidad Educativa.

En la segunda Jornada, el trabajo se orientó al abordaje del Protocolo de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas, para responder a las demandas de la comunidad educativa y de la sociedad en general.

Con esta tercera instancia, el Ministerio reafirma su compromiso con el trabajo colaborativo, la planificación pedagógica sostenida y el acompañamiento integral de las trayectorias escolares en todos los niveles del sistema educativo provincial.