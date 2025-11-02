Conexión clandestina . Detectan ejecución de conexión clandestina de agua y cloaca que perjudicó a todo el Barrio Savio de Palpalá

Agua Potable de Jujuy detectó ayer, sábado 1 de noviembre, una pérdida de agua en la Ciudad de Palpalá, pese al normal funcionamiento de sus plantas.

Tras una extensa inspección, se descubrió que un vecino del Barrio Gral. Savio estaba realizando una conexión clandestina de agua y cloaca. Esta acción ilegal provocó la interrupción total del servicio de agua en la zona hasta que se completó la reparación de la red.

La acción del vecino generó un gran daño a toda la comunidad del Barrio Savio- Palpalá.

Agua Potable de Jujuy sancionará con el peso de la ley al desaprensivo vecino.

Se recuerda que las conexiones no autorizadas constituyen un delito y un perjuicio para la comunidad. Toda solicitud de conexión a la red de agua o cloaca debe realizarse presentando la documentación necesaria en las oficinas oficiales de la empresa.