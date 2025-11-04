Articulación. Se fortalece la prevención del juego ilegal y acceso a plataformas no autorizadas

Distintos organismos del Estado avanzan en acciones comunes para prevenir, detectar y sancionar este tipo de prácticas.

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) junto a los ministerios de Seguridad y de Educación y al Ministerio Público de la Acusación llevó adelante un encuentro con el objeto de analizar las problemáticas y desafíos que plantea el avance del juego ilegal, tanto en su modalidad presencial como digital, y la necesidad de articular criterios de acción conjunta entre los distintos organismos del Estado para prevenir, detectar y sancionar este tipo de prácticas.

Durante el encuentro se debatieron estrategias orientadas a restringir el acceso a plataformas de apuestas no autorizadas, muchas de ellas disponibles desde redes públicas o gratuitas, y a fortalecer los mecanismos de control sobre páginas sin licencia que operan por fuera del marco legal.

Asimismo, se subrayó la importancia de informar a la ciudadanía sobre las diferencias entre el juego legal autorizado y regulado por INPROJUY y el juego ilegal, el cual constituye un delito penal conforme al artículo 301 bis del Código Penal Argentino.

En este contexto, los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones preventivas en el ámbito educativo, con especial atención a los riesgos vinculados al juego problemático, y el uso excesivo de dispositivos digitales en niños y adolescentes.

También se abordó la posibilidad de avanzar en la creación de un protocolo unificado de actuación ante denuncias de juego clandestino, así como mecanismos de derivación y monitoreo coordinado entre las áreas de Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación y Modernización.

Los asistentes destacaron que el fenómeno del juego clandestino y las apuestas no reguladas exige una mirada interdisciplinaria y sostenida, en la que la educación, la comunicación y la prevención resultan tan relevantes como la sanción.

En el marco de este encuentro se continuará trabajando en otras reuniones.